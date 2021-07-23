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Лазерна епіляція – видалення волосся з захистом від подальшого росту

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П'ятниця 23 липня 2021 11:49

В умілих руках косметолога професійне обладнання є потужною зброєю протидій росту волосся. На тлі інших процедур застосування лазера є оптимальним рішенням, яке відрізняється ефективністю, доступністю, високою швидкістю і без болі. Всього лише два або три курси і небажані питання повністю знищуються з оброблюваної поверхні шкіри.

Лазерна епіляція – видалення волосся з захистом від подальшого росту

Підготовка до епіляції

Від ретельної та якісної підготовки залежить якість підсумкового результату. Будь-яка лазерна епіляція починається з консультації. За кілька десятків днів до початку курсу не можна використовувати різні способи епіляції. За 2 тижні до процедури не можна застосовувати засоби для засмаги або відвідувати солярій.

За 1-2 дні до відвідин косметолога необхідно збрити волосся в оброблюваній зоні, але залишаючи 1-3 мм. Це потрібно робити дуже акуратно, щоб виключити травму шкіри. Якщо майстер використовує в роботі діодний лазер, тоді за 24 години до початку необхідно збрити все волосся в оброблюваній зоні без залишків.

Алгоритм процедури

Перше відвідування клієнта супроводжується наступними етапами:

  1. Консультація з майстром. Спеціаліст визначає ступінь проблеми і аналізує зону ураження. Заздалегідь визначається кількість сеансів епіляції;
  2. Підготовка шкіри. Якщо є потреба, відбувається очищення шкіри в зоні, де буде проводитися обробка лазером;
  3. Захист очей. Пацієнту обов'язково надягають окуляри, щоб захистити очі від лазерного випромінювання;
  4. Нанесення спеціального гелю. Застосовується в деяких ситуаціях, щоб згладжувати рух робочого інструмента;
  5. Лазерний вплив. Виконується обробка лазером до повного знищення волосся.

Залежно від оброблюваної зони процедура займе від 5 до 90 хвилин. Найбільше часу знадобиться на ноги, найменше на верхню губу.

Де замовити професійну лазерну епіляцію?

Фахівці з «LaserVille» готові почати роботу з абсолютно будь-якими випадками, гарантуючи видалення небажаного волосся зі збереженням результату на тривалий час. Основою роботи є лазерна установка Motus AX, яка давно вважається перевіреним і ефективним рішенням для більшості випадків.

Видалення волосся цим лазером відрізняється безпекою і надійністю. Фахівці готові працювати з різними відтінками і типами шкіри без негативного наслідку для здоров'я. Співробітники косметологічного центру мають відповідні сертифікати і володіють величезним досвідом.

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