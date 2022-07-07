Лазебная может покинуть должность министра соцполитики: кто ее заменит

Министр социальной политики Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свою должность.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По его словам, Лазебную может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.
Жолнович является практикующим адвокатом в сфере трудового, гражданского, семейного и административного права, а также членом и основателем ряда общественных организаций и политической партии "Сила Людей".
Напомним, Лазебная занимает пост министра социальной политики в кабинете Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого была главой Государственной социальной службы.
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