Лазебная может покинуть должность министра соцполитики: кто ее заменит

Министр социальной политики Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свою должность.

По его словам, Лазебную может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.

Жолнович является практикующим адвокатом в сфере трудового, гражданского, семейного и административного права, а также членом и основателем ряда общественных организаций и политической партии "Сила Людей".