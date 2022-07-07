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Лазебна може залишити посаду міністра соцполітики: хто її замінить

Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Міністр соціальної політики Марина Лазебна найближчим часом може залишити свою посаду.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його словами, Лазебну може змінити нинішня керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.

Жолнович є практикуючим адвокатом у сфері трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права, а також членом і засновником низки громадських організацій та політичної партії "Сила Людей".

Нагадавши, Лазебна займає пост міністра соціальної політики у кабінеті Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього була головою Державної соціальної служби.

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Міністерство соціальної політикиМарина Лазебна