Лазебна може залишити посаду міністра соцполітики: хто її замінить

За його словами, Лазебну може змінити нинішня керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.

Жолнович є практикуючим адвокатом у сфері трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права, а також членом і засновником низки громадських організацій та політичної партії "Сила Людей".