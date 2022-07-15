Лазебная подала в отставку с поста министра соцполитики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука .

Теперь это заявление будет рассмотрено народными депутатами. Пока же Лазебная будет продолжать исполнять обязанности министра.

"В Верховную раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", - написал Мельничук.

Напомним, недавно появилась информация, что Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свой пост. Ее может сменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в офисе президента Оксана Жолнович. Но это не единственный кандидат.

Лазебная занимает пост министра социальной политики в кабинете Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого была главой Государственной социальной службы.