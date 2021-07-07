Layboard.com - лучший сайт для поиска работы за границей

Но как в 2021 году найти работу за рубежом быстро и безопасно, не просматривая зря тысячи однотипных вакансий? С этой целью и была создана площадка - Layboard.com .

При поиске работы более миллиона украинцев ежегодно рассматривают предложения за рубежом. В первую очередь спрос обусловлен высоким уровнем заработной платы (от 800 до 4000 евро в зависимости от страны и сферы трудоустройства). Также мигранты заинтересованы в безопасных и оправдывающих ожидания условиях труда, включая - оплачиваемые больничные, гибкий график работы, быстрое получение разрешений на въезд, комфортное и доступное жилье.

Что такое Layboard?

Платформа Layboard.com - специализированный портал, с помощью которого можно найти работу за границей, не выходя из дома. На сайте представлены тысячи вакансий от нанимателей с Америки, Европы, Азии и Израиля. Как преимущество - в одном месте можно найти предложения об трудоустройстве со всего мира.

На портале представлены предложения не только от прямых работодателей, а также и кадровых агентств.

Особенности работы сервиса Layboard

Сайт удобен в использовании даже для неопытных пользователей. На главной странице можно сразу выполнить поиск по интересующим вакансиям и странам После будут представлены все доступные предложения на данных момент с указанием: заработной платы, требований к кандидатам и условий проживания.

На сайте облегчили поиск работы с помощью фильтра по сферам трудоустройства. Включены также предложения для специалистов с отсутствием опыта работы и сфокусированных только на фриланс.

Чаще всего мигранты сталкиваются с проблемой при поиске работы на сторонних платформах - неудобной навигации при просмотре вакансий. Layboard.com предлагает решение - возможность активировать фильтры по предпочтениям. Например - выбрать вид занятости, требования к знанию иностранных языков, условиях работы и проживания.

Соискателей также могут заинтересовать разделы “Новости” и “Популярные статьи”, где еженедельно публикуется актуальная информация об особенностях трудоустройства за границей. А если возникнут вопросы - можно их задать в разделе “Форум”.

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