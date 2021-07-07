Layboard.com - лучший сайт для поиска работы за границей
При поиске работы более миллиона украинцев ежегодно рассматривают предложения за рубежом. В первую очередь спрос обусловлен высоким уровнем заработной платы (от 800 до 4000 евро в зависимости от страны и сферы трудоустройства). Также мигранты заинтересованы в безопасных и оправдывающих ожидания условиях труда, включая - оплачиваемые больничные, гибкий график работы, быстрое получение разрешений на въезд, комфортное и доступное жилье.
Но как в 2021 году найти работу за рубежом быстро и безопасно, не просматривая зря тысячи однотипных вакансий? С этой целью и была создана площадка - Layboard.com.
Что такое Layboard?
Платформа Layboard.com - специализированный портал, с помощью которого можно найти работу за границей, не выходя из дома. На сайте представлены тысячи вакансий от нанимателей с Америки, Европы, Азии и Израиля. Как преимущество - в одном месте можно найти предложения об трудоустройстве со всего мира.
На портале представлены предложения не только от прямых работодателей, а также и кадровых агентств.
Особенности работы сервиса Layboard
Сайт удобен в использовании даже для неопытных пользователей. На главной странице можно сразу выполнить поиск по интересующим вакансиям и странам После будут представлены все доступные предложения на данных момент с указанием: заработной платы, требований к кандидатам и условий проживания.
На сайте облегчили поиск работы с помощью фильтра по сферам трудоустройства. Включены также предложения для специалистов с отсутствием опыта работы и сфокусированных только на фриланс.
Чаще всего мигранты сталкиваются с проблемой при поиске работы на сторонних платформах - неудобной навигации при просмотре вакансий. Layboard.com предлагает решение - возможность активировать фильтры по предпочтениям. Например - выбрать вид занятости, требования к знанию иностранных языков, условиях работы и проживания.
Соискателей также могут заинтересовать разделы “Новости” и “Популярные статьи”, где еженедельно публикуется актуальная информация об особенностях трудоустройства за границей. А если возникнут вопросы - можно их задать в разделе “Форум”.
ТОП-10 кадровых агентств
Перед тем, как планировать поездку за рубежом, стоит ознакомиться с белым списком проверенных агентств по трудоустройству за границей. Целью их работы выступает помощь в поиске вакансий, оформление необходимых разрешений и минимизация случаев мошенничества. Рассмотрим подробнее, какие посредники пользуются наибольшим спросом среди украинцев.
- BVS Rabota Агентство работает на рынке уже более 10 лет, специализируется на поиске вакансий в Азии, Европе, США и Израиле, квалифицированной помощи в оформлении виз, разрешений, помощь в бронировании жилья и билетов. Имеют 30 филиалов в Украине и представительство в Литве.
- Randstad - голландская компания, помогает легально найти работу в Польше преимущественно социальным работникам.
- Gremi Personal - агентство временной занятости, специализируются на подборе работы для иностранцев со всего мира.
- East West Link - польская компания, что специализируется на подборе вакансий в ЕС. Официально трудоустраивают клиентов с 2007 года, Основная специализация - подбор предложений в сферах сельского хозяйства, гостиничного бизнеса и лёгкой промышленности.
- Gold Work - агентство нацелено на подбор вакансий в Европейском Союзе (преимущественно - в Польше и Чехии). Предоставляют квалифицированную помощь 24/7.
- Work Life - польское представительно в Украине, функционируют на рынке официально начиная с 2016 года. Основная специализация - трудоустройство в РП, помощь в быстром и официальном получении ВНЖ и ПМЖ.
- EuroGroup - посредник по поиску работы за границей. Коллектив - преимущественно молодые специалисты. Обеспечат возможностью получения как базовой консультации, так и полного пакета необходимых разрешений.
- AndriyM - кадровое агентство работает с 2014 года, имеет представительства в Польше и Чехии. Взаимодействуют с европейскими нанимателями, предлагают отправку документов почтовыми службами без необходимости посещения локального офиса.
- Union Job - предлагают квалифицированным специалистам быстро и легально получить высокооплачиваемую работу в сферах - медицина, IT, лёгкая промышленность. Также занимаются бронированием жилья, билетов, оформлении разрешений и т.д. Работают на рынке более 4 лет.
- Work Service Ukraine - холдинговая группа, специализирующаяся на территории США и Европы. Офис расположен в Голосеевском районе г. Киева.