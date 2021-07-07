Layboard.com - кращий сайт для пошуку роботи за кордоном
При пошуку роботи понад мільйон українців щороку розглядають пропозиції за кордоном. В першу чергу попит обумовлений високим рівнем заробітної плати (від 800 до 4000 євро залежно від країни і сфери працевлаштування). Також мігранти зацікавлені в безпечних та очікуваних умовах праці, включаючи - оплачувані лікарняні, гнучкий графік роботи, швидке отримання дозволів на в'їзд, комфортне і доступне житло.
Але як в 2021 році знайти роботу за кордоном швидко і безпечно, щоб не переглядаючи даремно тисячі однотипних вакансій? З цією метою і був створений майданчик з роботою за кордоном - Layboard.com.
Що таке Layboard?
Платформа Layboard.com - спеціалізований портал, за допомогою якого можна знайти роботу за кордоном, не виходячи з дому. На сайті представлені тисячі вакансій від роботодавців з Америки, Європи, Азії та Ізраїлю. Як перевага - в одному місці можна знайти пропозиції з працевлаштування з усього світу.
На порталі представлені пропозиції не тільки від прямих роботодавців, а також і кадрових агентств.
Особливості роботи сервісу Layboard
Сайт зручний у використанні навіть для недосвідчених користувачів. На головній сторінці можна відразу виконати пошук по цікавлять вакансіях і країнам, після цього, будуть представлені всі доступні пропозиції на даних момент із зазначенням: заробітної плати, вимог до кандидатів та умов проживання.
На сайті спростили пошук роботи за допомогою фільтра за сферами працевлаштування. Включені також пропозиції для фахівців з відсутністю досвіду роботи і сфокусованих тільки на фріланс.
Найчастіше мігранти стикаються з проблемою при пошуку роботи на сторонніх платформах - незручною навігації при перегляді вакансій. Layboard.com пропонує рішення - можливість активувати фільтри по перевагах. Наприклад - вибрати вид зайнятості, вимоги до знання іноземних мов, умови праці та проживання.
Претендентів також можуть зацікавити розділи "Новини" і "Популярні статті", де щотижня публікується актуальна інформація про особливості працевлаштування за кордоном. А якщо виникнуть питання - можна їх поставити в розділі "Форум".
ТОП-10 кадрових агентств
Перед тим, як планувати поїздку за кордоном, варто ознайомитися з білим списком перевірених агентств з працевлаштування за кордоном. Їхньою метою роботи виступає допомогу в пошуку вакансій, оформлення необхідних дозволів та мінімізація випадків шахрайства. Розглянемо докладніше, які посередники користуються найбільшим попитом серед українців.
- BVS Rabota. Агентство працює на ринку вже більше 10 років, спеціалізується на пошуку вакансій в Азії, Європі, США і Ізраїлі, кваліфікованої допомоги в оформленні віз, дозволів, допомога у бронюванні житла і квитків. Мають 30 філій в Україні та представницький в Литві.
- Randstad – голландська компанія, допомагає легально знайти роботу в Польші, переважно соціальним працівникам.
- Gremi Personal - агентство тимчасової зайнятості, спеціалізуються на підборі роботи для іноземців з усього світу.
- East West Link - польська компанія, що спеціалізується на підборі вакансій в ЄС. Офіційно працевлаштовують клієнтів з 2007 року, Основна спеціалізація - підбір пропозицій в сферах сільського господарства, готельного бізнесу та легкої промисловості.
- Gold Work - агентство націлене на підбір вакансій в Європейському Союзі (переважно - в Польщі і Чехії). Надають кваліфіковану допомогу 24/7.
- Work Life - польське представницький в Україні, функціонують на ринку офіційно починаючи з 2016 року. Основна спеціалізація - працевлаштування в РП, допомога в швидкому і офіційному отриманні ВНЖ і ПМЖ.
- EuroGroup - посередник з пошуку роботи за кордоном. Колектив - переважно молоді фахівці. Забезпечать можливістю отримання як базової консультації, так і повного пакету необхідних дозволів.
- AndriyM - кадрове агентство працює з 2014 року, має представництва в Польщі і Чехії. Взаємодіють з європейськими наймачами, пропонують відправку документів поштовими службами без необхідності відвідування локального офісу.
- Union Job - пропонують кваліфікованим фахівцям швидко і легально отримати високооплачувану роботу в сферах - медицина, IT, легка промисловість. Також займаються бронюванням житла, квитків, оформленні дозволів і т.д. Працюють на ринку більше 4 років.
- Work Service Ukraine - холдингова група, що спеціалізується на території США і Європи. Офіс розташований в Голосіївському районі м.Києва.