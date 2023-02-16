ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Лаврова знову погрозили ударами. Цього разу по об'єктах України у космосі

Новость на русском →
Росія, Четвер 16 лютого 2023 11:35
У Лаврова знову погрозили ударами. Цього разу по об'єктах України у космосі Фото: МЗС Росії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Компоненти "громадянської інфраструктури" в космосі, яка надається Україні для використання у військових цілях, можуть стати законною метою для удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтина Воронцова.

"Ризики перетворення космосу на плацдарм агресії та війни набули цілком конкретних обрисів", - заявив він.

Як повідомлялося, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що ЗСУ можуть законно атакувати будь-які російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати "ядеркою" після заяв про передачу Україні далекобійних ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи