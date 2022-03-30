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У Лаврова ошибочное понимание переговорного процесса, - МИД Украины

Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина поняла, что вопрос Донбасса и Крыма "окончательно решен". Такое заявление демонстрирует, что Лавров имеет ошибочное понимание переговорного процесса.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по путям достижения этой цели", - пояснил представитель министерства.

Что этому предшествовало

Сегодня, общаясь с российскими журналистами, Лавров сказал, что по итогам переговоров в Турции, он может констатировать определенный прогресс.

"Я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", - сказал он.

Напомним, глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал в интервью РБК-Украина о переговорах Украины и России в Турции.

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