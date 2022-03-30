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У Лаврова помилкове розуміння переговорного процесу, - МЗС України

Фото: Сергій Лавров, глава МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна зрозуміла, що питання Донбасу та Криму "остаточно вирішене". Така заява демонструє, що Лавров має помилкове розуміння переговорного процесу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети", - пояснив представник міністерства.

Що цьому передувало

Сьогодні, спілкуючись з російськими журналістами, Лавров сказав, що за підсумками переговорів в Туреччині, він може констатувати певний прогрес.

"Я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені", - сказав він.

Нагадаємо, голова української делегації Давид Арахамія розповів в інтерв'ю РБК-Україна про переговори України та Росії в Туреччині.

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