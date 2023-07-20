У Лаврова набрехали про виклик британського дипломата в МЗС

МЗС Росії заявило, що викликало тимчасового повіреного у справах Великої Британії Тома Додда. Однак у Британії дану інформацію спростували та відповіли, що зустріч була запланована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Раніше МЗС РФ заявило, що нібито викликало Додда, для того, щоб засудити підтримку його країною "терористичних дій" з боку України. Окрім цього йому було повідомлено, що відтепер Росія зобов'язала британських дипломатів "звітувати" за свої поїздки територією країни.

Однак як заявили у британському уряді, Додд не був "викликаний", а пішов на заплановану зустріч, яку запитало посольство Великобританії.

"Це була запланована зустріч, проведена на наше прохання, як частина стандартної дипломатичної практики", - сказав представник Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку Великобританії.

Також у Британії заявили, що розглядають повідомлення про виклик Додда, як дезінформацію російського уряду. Офіційні особи Великобританії не уточнили, чому її посольство звернулося з проханням про зустріч.

Варто зауважити, що дипломатичний скандал стався після того, як Велика Британія ввела нові санкції на багатьох громадян Росії за їх нібито участь у ПВК "Вагнера" або примусову депортацію українських дітей.

Допомога Британії Україні

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну низка союзників почали надавати Києву військову допомогу.

При цьому Британія є одним з основних союзників України. Вона стала першою країною, яка погодилася передати українським захисникам сучасні західні танки, а також далекобійні ракети.

Декілька тижнів тому Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

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