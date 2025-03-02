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Лавров зробив антисемітську заяву про Зеленського. В МЗС хочуть реакції від Ізраїлю

Фото: Сергій Лавров, очільник МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров зробив антисемітську заяву про президента України Володимира Зеленського. МЗС України закликало Ізраїль засудити цю брехну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого в Х.

Зазначимо, сьогодні Лавров заявив, що Зеленський нібито є "чистим нацистом та зрадником єврейського народу". 

"Такі заяви не просто божевільні. Їх потрібно звинувачувати в тому, чим вони є насправді: антисемітизмі. Ми закликаємо Ізраїль та єврейські організації в усьому світі засудити неодноразову та обурливу брехню Лаврова", - сказав Тихий.

Нагадаємо, в 2022 році Лавров сказав, що "у Гітлера була єврейська кров" і назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Таким чином він намагався довести необхідність "денацифікації" України, яка має президента-єврея. Він не погодився з аргументом Зеленського, що в Україні не може бути нацифікації, якщо він єврей.

Після його заяв міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непробачливі, обурливі та є грубою історичною помилкою". Він наголосив, що найнижчий рівень расизму щодо євреїв - це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі.

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