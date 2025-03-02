Лавров зробив антисемітську заяву про Зеленського. В МЗС хочуть реакції від Ізраїлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого в Х .

"Такі заяви не просто божевільні. Їх потрібно звинувачувати в тому, чим вони є насправді: антисемітизмі. Ми закликаємо Ізраїль та єврейські організації в усьому світі засудити неодноразову та обурливу брехню Лаврова", - сказав Тихий.

Нагадаємо, в 2022 році Лавров сказав, що "у Гітлера була єврейська кров" і назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Таким чином він намагався довести необхідність "денацифікації" України, яка має президента-єврея. Він не погодився з аргументом Зеленського, що в Україні не може бути нацифікації, якщо він єврей.

Після його заяв міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непробачливі, обурливі та є грубою історичною помилкою". Він наголосив, що найнижчий рівень расизму щодо євреїв - це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі.