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Лавров сделал антисемитское заявление о Зеленском. В МИД хотят реакции от Израиля

Украина, Воскресенье 02 марта 2025 17:44
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Лавров сделал антисемитское заявление о Зеленском. В МИД хотят реакции от Израиля Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Глава МИД России Сергей Лавров сделал антисемитское заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. МИД Украины призвал Израиль осудить эту ложь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого в Х.

Отметим, сегодня Лавров заявил, что Зеленский якобы является "чистым нацистом и предателем еврейского народа".

"Такие заявления не просто безумны. Их нужно обвинять в том, чем они являются на самом деле: антисемитизме. Мы призываем Израиль и еврейские организации во всем мире осудить неоднократную и возмутительную ложь Лаврова", - сказал Тихий.

Напомним, в 2022 году Лавров сказал, что "у Гитлера была еврейская кровь" и назвал евреев самыми яростными антисемитами. Таким образом он пытался доказать необходимость "денацификации" Украины, которая имеет президента-еврея. Он не согласился с аргументом Зеленского, что в Украине не может быть нацификации, если он еврей.

После его заявлений министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой". Он подчеркнул, что самый низкий уровень расизма в отношении евреев - это обвинять самих евреев в антисемитизме.

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