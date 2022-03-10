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Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину

Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину. Он добавил, что руководство страны не планирует вторжение в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Лаврова.

"На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали", - заявил он.

Напомним, Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров сегодня провели переговоры в турецкой Анталье.

Перед этим министр иностранных дел Украины встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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