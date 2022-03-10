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Лавров заявив, що Росія не нападала на Україну

Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не нападала на Україну. Він додав, що керівництво країни не планує вторгнення в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Лаврова.

"На інші країни ми нападати не плануємо, ми і на Україну не нападали", - заявив він.

Нагадавши, Дмитро Кулеба і Сергій Лавров сьогодні провели переговори в турецькій Антальї.

Перед цим міністр закордонних справ України зустрівся з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

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