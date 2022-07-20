Лавров заявил об изменении задач российской "спецоперации" в Украине

Лавров сказал, что теперь российская армия получила задание "демилитаризировать" и юг Украины.

"Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - сказал глава МИД России.

Также Лавров в очередной раз пригрозил Западу из-за поставок оружия Украине, в частности ракетных установок HIMARS. По его словам, "спецоперация" может еще больше расшириться, если ВСУ получат дальнобойное вооружение.

"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории", - добавил Лавров.