ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лавров заявил о решающей роли Зеленского в обмене пленными

Новости » Политика    26.09.2019 - 06:25
Лавров заявил о решающей роли Зеленского в обмене пленными
Фото: Сергей Лавров (flickr.com)

Глава МИД РФ считает, что последний обмен оздоровил отношения между Москвой и Киевом

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивным явлением то, что обмен пленными между Украиной и Россией состоялся после прямого контакта президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом он заявил интервью одному из российских изданий.

Лавров также заявил о решающей роли Зеленского в том, что обмен состоялся.

"Надо отдать должное президенту Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся", - сказал глава МИД России.

По его словам, последний обмен пленными "чуть-чуть оздоровил отношения между Москвой и Киевом".

"Учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу", - заявил Лавров.

Напомним, Зеленский сообщил, что министр иностранных дел России Лавров поздравил его с успешным обменом пленными, а президент Украины, в свою очередь, призвал Россию закончить войну на востоке Украины.

США не присоединятся к ближайшей нормандской встрече Путин стремится к урегулированию ситуации на Донбассе, - Трамп
Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленнымиЛавров
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь