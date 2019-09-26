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Лавров високо оцінив роль Зеленського в обміні полоненими

Новини » Політика    26.09.2019 - 06:25
Лавров високо оцінив роль Зеленського в обміні полоненими
Фото: Сергій Лавров (flickr.com)

Голова МЗС РФ вважає, що останній обмін оздоровив відносини між Москвою і Києвом

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав позитивним явищем те, що обмін полоненими між Україною і Росією відбувся після прямого контакту президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це він заявив у інтерв'ю одному з російських видань.

Лавров також заявив про вирішальну роль Зеленського в тому, що обмін відбувся.

"Треба віддати належне президентові Володимиру Зеленському. Як я розумію, він відіграв вирішальну роль у тому, що обмін відбувся", - сказав глава МЗС Росії.

З його слів, останній обмін полоненими "трохи оздоровив відносини між Москвою і Києвом".

"Враховуючи, що Росія активно бере участь у "нормандському форматі", в роботі Контактної групи з України, це може сприяти й створенню сприятливої атмосфери з Донбасу", - заявив Лавров.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що міністр закордонних справ Росії Лавров привітав його з успішним обміном полоненими, а президент України, своєю чергою, закликав Росію закінчити війну на сході України.

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Новини України Володимир Зеленськийобмін полоненимиЛавров
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