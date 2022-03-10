UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лавров о встрече с Кулебой: никто не собирался договариваться о прекращении огня

Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с украинским министром Дмитрием Кулебой не собирался договариваться о прекращении огня. По его словам, все "предложения" известны украинской стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Лаврова.

"Я не удивлен, что господин Кулеба заявил о том, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов хорошо известны украинской стороне", - отметил он.

Напомним, ранее Лавров заявил, что переговоры между Украиной и Россией в Беларуси не имеют альтернативы, а контакты на уровне министров иностранных дел не смогут их подменить.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаЛавровВойна России против Украины