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Переговоры между Украиной и Россией в Беларуси безальтернативны, - Лавров

Новина українською →
Анталья, Четверг 10 марта 2022 12:37
Переговоры между Украиной и Россией в Беларуси безальтернативны, - Лавров Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с украинским министром Дмитрием Кулебой в турецкой Анталье заявил о том, что переговоры в Беларуси не имеют альтернативы. Этот формат остается главным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Лаврова.

"Мы сразу же обозначили, что эти контакты должны иметь добавленную стоимость, и что мы исходим из того, что они не будут использоваться для того. чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который развивается на белорусской территории на уровне двух делегаций. Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным", - отметил он.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Россия якобы не нападала на Украину и не планирует вторгаться в другие страны.

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