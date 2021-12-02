Лавров про можливі санкції США, яких "раніше не було": все буває вперше
Російська Федерація відреагувала на погрози санкціями з боку США, які раніше вони планували б не вводити. За словами міністра закордонних справ Сергія Лаврова: "усе буває вперше".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
Як відзначив голова МЗС Росії, Кремль одразу відреагує, якщо США запровадять "пекельні санкції" через Україну.
За його словами, США, нібито, й раніше погрожували обмеженнями, які вони "планували б не вводити".
"Наші західні колеги просто абсолютно втратили культуру діалогу, дипломатичних переговорів, досягнення консенсусу, здатність креативно шукати баланс інтересів", - заявив Лавров.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що США планують ввести санкції проти Російської Федерації у разі прямої агресії проти України з її боку. За словами державного секретаря Ентоні Блінкена, йдеться саме про економічні заходи, від яких Штати в минулому відмовлялися.