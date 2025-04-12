Лавров визнав, що НАТО юридично нічого не обіцяло Росії

Виступаючи на Анталійському дипломатичному форумі Лавров заявив, що СРСР, як і Росія свого часу не стали закріплювати в документах обіцянки НАТО не розширюватися на схід, тому що в російській історії була традиція укладати угоди усно і вірити на слово.

Лавров наголосив, що після розпаду СРСР і Організації Варшавського договору НАТО слід було розпустити. Він також згадав, що нібито були усні обіцянки щодо розширення альянсу, які давали як Михайлу Горбачову, так і Борису Єльцину, посилаючись на відповідні мемуари.

"Дехто запитує: чому ви не наполягали на письмових гарантіях, коли (держсекретар США - ред.) Джеймс Бейкер говорив, що НАТО ні на дюйм не рушить на схід? Я ось тільки прийшов до думки такої: у російській історії з 17-18 століть, коли процвітала торгівля, ніхто не підписував жодних контрактів. Обмінювалися рукостисканнями, говорили "чесне слово" і ніколи його не порушували", - заявив глава МЗС РФ.

Водночас він зауважив, що, ті, хто стояв біля керма НАТО в ті часи, не знали про цю традицію.

"У них не було родичів у колишній імперії часів царів, і вони не успадковували такої традиції. НАТО не тільки залишилося, а й було ще оголошено нещодавно, що вона стане єдиною організацією, яка гарантуватиме безпеку Європи", - зазначив Лавров.