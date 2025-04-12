Лавров визнав, що НАТО юридично нічого не обіцяло Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що НАТО не надавало Росії жодних юридичних обіцянок щодо розширення альянсу на схід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Виступаючи на Анталійському дипломатичному форумі Лавров заявив, що СРСР, як і Росія свого часу не стали закріплювати в документах обіцянки НАТО не розширюватися на схід, тому що в російській історії була традиція укладати угоди усно і вірити на слово.
Лавров наголосив, що після розпаду СРСР і Організації Варшавського договору НАТО слід було розпустити. Він також згадав, що нібито були усні обіцянки щодо розширення альянсу, які давали як Михайлу Горбачову, так і Борису Єльцину, посилаючись на відповідні мемуари.
"Дехто запитує: чому ви не наполягали на письмових гарантіях, коли (держсекретар США - ред.) Джеймс Бейкер говорив, що НАТО ні на дюйм не рушить на схід? Я ось тільки прийшов до думки такої: у російській історії з 17-18 століть, коли процвітала торгівля, ніхто не підписував жодних контрактів. Обмінювалися рукостисканнями, говорили "чесне слово" і ніколи його не порушували", - заявив глава МЗС РФ.
Водночас він зауважив, що, ті, хто стояв біля керма НАТО в ті часи, не знали про цю традицію.
"У них не було родичів у колишній імперії часів царів, і вони не успадковували такої традиції. НАТО не тільки залишилося, а й було ще оголошено нещодавно, що вона стане єдиною організацією, яка гарантуватиме безпеку Європи", - зазначив Лавров.
Зауважимо, що раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії зауважив, що лише американський президент Дональд Трамп визнав помилкою прагнення України до НАТО.
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