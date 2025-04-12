Лавров признал, что НАТО юридически ничего не обещало России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что НАТО не предоставляло России никаких юридических обещаний по расширению альянса на восток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Выступая на Анталийском дипломатическом форуме Лавров заявил, что СССР, как и Россия в свое время не стали закреплять в документах обещания НАТО не расширяться на восток, потому что в российской истории была традиция заключать соглашения устно и верить на слово.
Лавров подчеркнул, что после распада СССР и Организации Варшавского договора НАТО следовало распустить. Он также вспомнил, что якобы были устные обещания по расширению альянса, которые давали как Михаилу Горбачеву, так и Борису Ельцину, ссылаясь на соответствующие мемуары.
"Некоторые спрашивают: почему вы не настаивали на письменных гарантиях, когда (госсекретарь США - ред.) Джеймс Бейкер говорил, что НАТО ни на дюйм не двинется на восток? Я вот только пришел к мысли такой: в российской истории с 17-18 веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово" и никогда его не нарушали", - заявил глава МИД РФ.
В то же время он отметил, что, те, кто стоял у руля НАТО в те времена, не знали об этой традиции.
"У них не было родственников в бывшей империи времен царей, и они не наследовали такой традиции. НАТО не только осталось, но и было еще объявлено недавно, что она станет единственной организацией, которая будет гарантировать безопасность Европы", - отметил Лавров.
Заметим, что ранее сегодня министр иностранных дел России отметил, что только американский президент Дональд Трамп признал ошибкой стремление Украины в НАТО.
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