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Лавров признал, что НАТО юридически ничего не обещало России

Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что НАТО не предоставляло России никаких юридических обещаний по расширению альянса на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Выступая на Анталийском дипломатическом форуме Лавров заявил, что СССР, как и Россия в свое время не стали закреплять в документах обещания НАТО не расширяться на восток, потому что в российской истории была традиция заключать соглашения устно и верить на слово.

Лавров подчеркнул, что после распада СССР и Организации Варшавского договора НАТО следовало распустить. Он также вспомнил, что якобы были устные обещания по расширению альянса, которые давали как Михаилу Горбачеву, так и Борису Ельцину, ссылаясь на соответствующие мемуары.

"Некоторые спрашивают: почему вы не настаивали на письменных гарантиях, когда (госсекретарь США - ред.) Джеймс Бейкер говорил, что НАТО ни на дюйм не двинется на восток? Я вот только пришел к мысли такой: в российской истории с 17-18 веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово" и никогда его не нарушали", - заявил глава МИД РФ.

В то же время он отметил, что, те, кто стоял у руля НАТО в те времена, не знали об этой традиции.

"У них не было родственников в бывшей империи времен царей, и они не наследовали такой традиции. НАТО не только осталось, но и было еще объявлено недавно, что она станет единственной организацией, которая будет гарантировать безопасность Европы", - отметил Лавров.

Заметим, что ранее сегодня министр иностранных дел России отметил, что только американский президент Дональд Трамп признал ошибкой стремление Украины в НАТО.

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