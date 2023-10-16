Лавров відвідає КНДР на тлі зміцнення військового співробітництва Москви і Пхеньяна, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає Північну Корею 18-19 жовтня. Це відбудеться на тлі посилення військового співробітництва Москви і Пхеньяна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Лавров здійснить офіційний візит до Північної Кореї 18-19 жовтня на запрошення міністерства закордонних справ КНДР.

Видання зазначає, що дві країни роблять кроки зі зміцнення військових зв'язків на тлі повідомлень з приводу їхньої передбачуваної угоди з постачання зброї.

Майбутній візит Лаврова відбудеться після рідкісного самітом між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і російським диктатором Володимиром Путіним 13 вересня.

Очікується, що Лавров зустрінеться зі своїм північнокорейським колегою Чхве Сон Хі, щоб обговорити шляхи зміцнення двостороннього співробітництва, включно з підготовкою до можливого візиту у відповідь Путіна в Пхеньян.

Південна Корея засуджує військові поставки КНДР до РФ

Раніше Лавров заявляв, що планує відвідати Пхеньян у жовтні, щоб обговорити подальші заходи за підсумками саміту Путін-Кім.

Минулого місяця Кремль заявив, що Путін прийняв пропозицію Кіма відвідати Північну Корею під час саміту, що проходив на російському космодромі Східний.

Інформація про візит Лаврова з'явилася всього за кілька днів після того, як Білий дім повідомив, що Пхеньян за останні тижні доправив у Росію понад 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами для використання під час війни в Україні.

Представник міністерства оборони Південної Кореї в понеділок підтвердив ознаки нещодавнього доправлення Північною Кореєю таких контейнерів до Росії морським транспортом, зазначивши, що їхній обсяг може становити сотні тисяч артилерійських снарядів.

Сеул засудив такі повідомлення, заявивши, що будь-яка незаконна торгівля зброєю з Північною Кореєю має бути припинена, оскільки це буде порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН проти ядерної та ракетної програм КНДР.

Що цьому передувало

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.

Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

А днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.