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Лавров угрожает "помочь избавиться от антинародного режима" в Украине

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация намерена помочь украинцам избавиться якобы от антинародного правящего режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече с представителями стран-участниц Лиги арабских государств.

По его словам, украинский народ "заслуживает гораздо лучшего".

"Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - заявил он.

Лавров подчеркнул, что российский и украинский народны якобы продолжат жить вместе.

"Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - добавил он.

Напомним, ранее Лавров заявлял, что Москва не имеет предубеждений по поводу переговоров с Украиной и готова обсуждать более широкий круг вопросов, чем "зерновые коридоры".

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ЛавровВойна России против Украины