Лавров цинічно звинуватив Україну у "затягуванні війни". У Зеленського вже відповіли

В Офісі президента України відповіли главі російського МЗС Сергію Лаврову на його цинічні звинувачення у тому, що українська сторона "затягує конфлікт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови ВП Михайла Подоляка у Twitter .

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на G20 президент Володимир Зеленський твердо заявив – Україна не погодиться ні на які "Мінськ-3", які Росія порушить відразу ж після ув'язнення.

Пізніше у Кремлі заявили, що вважають заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна не погодиться на нові "мінські домовленості" з РФ небажанням вести переговори з Москвою.

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