UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лавров цинічно звинуватив Україну у "затягуванні війни". У Зеленського вже відповіли

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента України відповіли главі російського МЗС Сергію Лаврову на його цинічні звинувачення у тому, що українська сторона "затягує конфлікт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови ВП Михайла Подоляка у Twitter.

"Нагадую пану Лаврову: Росія вторглася в Україну. РФ

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на G20 президент Володимир Зеленський твердо заявив – Україна не погодиться ні на які "Мінськ-3", які Росія порушить відразу ж після ув'язнення.

Пізніше у Кремлі заявили, що вважають заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна не погодиться на нові "мінські домовленості" з РФ небажанням вести переговори з Москвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОфіс президентаВійна в Україні