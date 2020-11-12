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Армения заявила о создании бесполетной зоны над Карабахом

Четверг 12 ноября 2020 10:43
Армения заявила о создании бесполетной зоны над Карабахом
Фото: Шушан Степанян (mil.am)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 12 ноября, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские и российские военные прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха. Исключением являются полеты военной авиации и заведомо уведомленной гражданской авиации.

Об этом Шушан Степанян сообщила на своей странице в Facebook.

"Слухи о появлении турецкого беспилотника Байрактар в воздушном пространстве Еревана являются ложными. Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны", - написала она.

Напомним, в понедельник вечером в Армении, неподалеку от границы с Азербайджаном, был сбит российский военный вертолет Ми-24. По предварительным данным, в результате происшествия два человека погибли, еще один получил травмы средней тяжести.

После этого Азербайджан заявил, что случайно сбил российский военный вертолет Ми-24. Баку принес соболезнования семьям погибших членов экипажа и заявил о готовности к выплате компенсации.

Кроме того, по данному факту Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.

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