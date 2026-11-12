Лавров розкрив, хто може вплинути на Путіна після переговорів в Абу-Дабі

Російський дипломат почав вигадувати, що український президент Володимир Зеленський, мовляв, "грає у якісь власні ігри". Попри це, він позитивно оцінив налаштованість української делегації на предметну роботу під час переговорів в Абу-Дабі.

Також Лавров висловився на підтримку тристороннього формату переговорів за участю України, США та Росії, назвавши його "найбільш виправданим". Він пояснив, що подальшу переговорну позицію Москви визначатимуть після отримання звітів від учасників зустрічей та американської сторони.

Крім того, очільник російського МЗС запевнив, що Кремль не відступатиме від раніше визначеного курсу. За його словами, Росія й надалі діятиме задля "досягнення цілей спеціальної військової операції", які Путін озвучив у червні 2024 року.

"Подивимося, що розповість Мединський зі своєю делегацією після повернення... Я виходжу з того, що справді оголошено про поїздку американських переговорників до Москви, щоб провести брифінг для президента Путіна. Він також регулярно отримує такі звіти від делегацій Мединського. І на підставі того, що він почує від американців, визначатиме наші подальші позиції", - заявив Лавров.

За словами глави МЗС РФ, ця лінія буде вибудувана таким чином, щоб досягти цілей "спеціальної військової операції", які були сформульовані Путіним у червні 2024 року і, мовляв, відтоді "ніколи не змінювалися".