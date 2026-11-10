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У Кремлі відкинули пропозиції Європи щодо припинення вогню в Україні

13:58 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Кремлі відкинули пропозиції Європи щодо припинення вогню в Україні Фото: Сергій Лавров (Getty Images)
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Росія не погодиться на вимоги ЄС щодо негайного припинення вогню в Україні, оскільки таким чином Брюссель хоче дати Києву час на відпочинок.

Про це заявив глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Він зазначив, що переговори в Абу-Дабі присвячені, за пропозицією США, обговоренню параметрів майбутньої архітектури безпеки України, Росії та Європи.

"Це принциповий момент, тому що все, що зараз чути з Брюсселя та інших столиць країн Євросоюзу, зводиться до вимоги негайно припинити вогонь", - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ також навів слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка заявила, що жодних обговорень параметрів архітектури безпеки не буде, доки не буде стійкого перемир’я.

"Тобто знову стара логіка - обов’язково треба виграти час для своїх клієнтів київського режиму й використати цей час для того, щоб хоч якось відшкодувати ті втрати, яких він зазнав у військовому плані. Ми на це не погодимося", - підкреслив Лавров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна залишить Донбас, країна-агресорка зробить паузу, а потім повернеться.

Нагадаємо, сьогодні вперше з лютого відновилися тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі. Представники Європи не братимуть участі в них напряму, а проводитимуть окремі консультації з Києвом.

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