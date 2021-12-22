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Лавров предложил Столтенбергу сменить работу

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не справляется со своими обязанностями. Он предложил ему сменить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью RT.

В основе европейской безопасности лежит принцип неделимости, и если Столтенберг считает возможным его игнорировать, то ему необходимо сменить работу, заявил глава МИД России.

"Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется", - сказал Лавров.

По его словам, заявления Столтенберга о том, что никто не имеет права нарушать Вашингтонский договор, громогласны.

"Мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора, но мы являемся, как я уже сказал, подписантами более широкого общерегионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности", - пояснил глава МИД.

Напомним, Владимир Путин угрожает НАТО, требуя не размещать силы Альянса в Украине.

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ЛавровЙенс СтолтенбергНАТОРоссийская Федерация