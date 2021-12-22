Лавров предложил Столтенбергу сменить работу

В основе европейской безопасности лежит принцип неделимости, и если Столтенберг считает возможным его игнорировать, то ему необходимо сменить работу, заявил глава МИД России.

"Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется", - сказал Лавров.

По его словам, заявления Столтенберга о том, что никто не имеет права нарушать Вашингтонский договор, громогласны.

"Мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора, но мы являемся, как я уже сказал, подписантами более широкого общерегионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности", - пояснил глава МИД.