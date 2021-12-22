Лавров запропонував Столтенбергу змінити роботу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що генсек НАТО Єнс Столтенберг не справляється зі своїми обов'язками. Він запропонував йому змінити роботу.

В основі європейської безпеки лежить принцип неподільності, і якщо Столтенберг вважає за можливе його ігнорувати, то йому необхідно змінити роботу, заявив глава МЗС Росії.

"Якщо пан Столтенберг вважає, що члени НАТО мають право плювати на цей принцип, який закріплений в документах, прийнятих на вищому рівні, то, напевно, дійсно йому пора вже йти на іншу роботу, тому що зі своїми обов'язками він ніяк не справляється", - сказав Лавров.

За його словами, заяви Столтенберга про те, що ніхто не має права порушувати Вашингтонський договір, гучні.

"Ми не є учасниками цієї структури, не є підписантами цього договору, але ми є, як я вже сказав, підписантами більш широкого загальнорегіонального євроатлантичного документа, в якому міститься принцип неподільності безпеки", - пояснив глава МЗС.