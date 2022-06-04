Лавров пожаловался на НАТО из-за его планов по расширению

В НАТО ответили Москве на попытки вмешиваться в расширение Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

"Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины - это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы", - сказал российский чиновник.

Напомним, ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО утруднит военное положение России. Это ограничит ее влияние в Балтийском море.

Также мы писали, что в Министерстве иностранных дел России вновь пригрозили Финляндии из-за членства в НАТО. В РФ заявили, что страну ждет "сюрприз" в ответ на вступление.

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