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Лавров о поставках оружия для "ЛДНР": нужно выполнить "Минск", тогда все вопросы отпадут

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия оккупационным властям Донбасса зависят от выполнения Украиной минских соглашений. В частности, по особому статусу Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Здесь у нас однозначно есть позиция (по предоставлению оружия "Л/ДНР", - ред.). Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Киевом минских соглашений. Западные кураторы украинского режима, в том числе американцы, заявили, что они добьются выполнения Киевом пунктов по минскому комплексу. Особенно по выполнению обязательств по особому статусу Донбасса", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что поставки вооружения зависят исключительно от выполнения "Минска".

"Исхожу из того, что это обязательство на западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом минских соглашений, тогда все вопросы отпадут", - добавил Лавров.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что РФ должна заняться поставками отдельных видов вооружения для "Л/ДНР".

"В этих условиях Россия должна оказать "Луганской и Донецкой народным республикам" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - заявил Турчак.

Напомним, ранее Лавров заявил, что РФ пока не рассматривает возможность официального признания так называемых "Л/ДНР".

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