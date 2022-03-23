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Лавров о посредничестве Запада в переговорах: Россия не против, но есть "красные линии"

Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не против посредничества стран Запада в переговорах с Украиной. Однако, по его словам, есть "красные линии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Западные страны стремятся сыграть посредническую роль - мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы. Сейчас уже разговорами не отделаться", - заявил Лавров.

Напомним, в Офисе президента призвали Запад усилить давление на российскую экономику. В частности, закрыть порты и ввести эмбарго на российскую нефть и газ.

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