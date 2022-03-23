Лавров про посередництво Заходу в переговорах: Росія не проти, але є "червоні лінії"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не проти посередництва країн Заходу в переговорах з Україною. Однак, за його словами, є "червоні лінії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Західні країни прагнуть зіграти посередницьку роль - ми не проти, але у нас є абсолютно чіткі червоні лінії, про які ми говоримо багато років. Зараз вже розмовами не відбутися", - заявив Лавров.