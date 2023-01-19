Лавров порівняв росіян з євреями часів Голокосту, а США з Гітлером. В МЗС відповіли

"Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити "російське питання". Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту", - зазначив Ніколенко.

Він також підкреслив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт, оскільки сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

"Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на чергову заяву Лаврова. На Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву", - підсумував Ніколенко.

Що сказав Лавров

Вчора, 18 січня глава МЗС Сергій Лавров видав чергову порцію абсурду. Він порівняв дії США та її союзників в рамках допомоги Україні з "діями Гітлера під час Другої світової війни.

Російський міністр також пожалівся на те, що нібито деякі політологи розмірковують над "деколонізацією Росії", бо "вона їм заважає".

"Зараз США сформували коаліцію з практично всіх європейців, що входять до НАТО та і не тільки, із членів ЄС і через Україну за довіреності ведуть війну проти нашої країни з тим ж завданням - "остаточного вирішення«російського питання", - сказав Лавров.

На ці слова російського глави МЗС вже відреагували в Європейському єврейському конгресі. Там заявили, що були шоковані і приголомшені висловлюваннями Лаврова, а президент конгресу Аріель Музікант закликав міністра вибачитися та відкликати ці коментарі.

Нагадаємо, що Лавров вже не вперше попадає у подібний скандал. Минулого року він назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами". Чим змусив російського диктатора Володимира Путіна просити вибачення в Ізраїлю.