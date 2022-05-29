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Лавров ответил на слухи о болезни Путина

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Москва, Воскресенье 29 мая 2022 22:44
Лавров ответил на слухи о болезни Путина Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

По поведению президента России Владимира Путина вряд ли можно сделать вывод о том, что у него есть проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для французского телеканала TF1.

"Вы знаете, президент Путин каждый день появляется на публике. Вы можете видеть его на экранах, читать его обращения, слушать его выступления. Не думаю, что здравомыслящие люди смогут увидеть у этого человека какие-либо симптомы болезни", - отметил он.

Напомним, ранее бывший руководитель отдела России в секретной разведывательной службе MI6 Кристофер Стил заявил, что у Путина есть якобы серьезная болезнь, но неизвестно какая именно.

До этого российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что Путин регулярно консультируется с отоларингологами и хирургами, которые специализируются на онкологии и проблемах щитовидной железы.

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Владимир Путин Российская Федерация Лавров
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