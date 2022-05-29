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Лавров відповів на чутки про хворобу Путіна

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Москва, Неділя 29 травня 2022 22:44
Лавров відповів на чутки про хворобу Путіна Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

З поведінки президента Росії Володимира Путіна навряд чи можна зробити висновок про те, що у нього є проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова для французького телеканалу TF1.

"Ви знаєте, президент Путін кожен день з'являється на публіці. Ви можете бачити його на екранах, читати його звернення, слухати його виступи. Не думаю, що розсудливі люди зможуть побачити у цієї людини будь-які симптоми хвороби", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше колишній керівник відділу Росії в секретній розвідувальній службі MI6 Крістофер Стіл заявив, що у Путіна є нібито серйозна хвороба, але невідомо яка саме.

До цього російське видання "Проект" провело розслідування і з'ясувало, що Путін регулярно консультується з отоларингологами та хірургами, які спеціалізуються на онкології та проблемах щитовидної залози.

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