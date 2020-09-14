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Лавров отменил визит в Берлин

Понедельник 14 сентября 2020 21:10
Лавров отменил визит в Берлин
Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил свой рабочий визит в Берлин (Германия). Эта поездка была запланирована еще около года назад и подтверждена 11 августа во время переговоров в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

"3 сентября этого года немецкая сторона сообщила об изменениях в рабочем графике (главы МИД Германии, - ред.) Хайко Мааса, в связи с чем его участие в церемонии (закрытие года научно образовательных партнерств 2018-2020 годов - ред.) отменяется, а на двусторонние переговоры (с Лавровым - ред.) отводится всего полтора часа", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Министерстве РФ отмечают, что первая и главная цель поездки Лаврова в Берлин оказалась неактуальной, а предложенный формат переговоров - очень сокращенным. В сообщении МИД России не упомянуто об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Берлине.

Напомним, на прошлой неделе МИД Российской Федерации вызвал посла Германии Гезу Андреаса из-за заявления Берлина об отравлении Навального.

После перевода в клинику в Берлине немецкие токсикологи определили, что Навального отравили "Новичком".

В то же Время Хайко Маас заявил, что Берлин имеет много признаков причастности к отравлению российского государства.

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