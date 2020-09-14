Лавров скасував візит до Берліна

Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скасував свій робочий візит до Берліна (Німеччина). Ця поїздка була запланована ще близько року тому та підтверджена 11 серпня під час перемовин у Москві.

Про це повідомляє прес-служба російського відомства.

"3 вересня цього року німецька сторона повідомила про зміни в робочому графіку (глави МЗС Німеччини, - ред.) Хайко Мааса, у зв'язку з чим його участь у церемонії (закриття року науково освітніх партнерств 2018-2020 років - ред.) скасовується, а на двосторонні переговори (з Лавровим, - ред.) відводиться лише півтори години", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у Міністерстві РФ зазначають, що перша і головна мета поїздки Лаврова до Берліну виявилася неактуальною, а запропонований формат перемовин - дуже скороченим. У повідомленні МЗС Росії не згадано про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз проходить лікування в Берліні.

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Російської Федерації викликало посла Німеччини Гезу Андреаса через заяви Берліна про отруєння Навального.

Після переводу в клініку в Берліні німецькі токсикологи визначили, що Навального отруїли "Новачком".

Водночас Хайко Маас заявив, що Берлін має багато ознак причетності до отруєння російської держави.