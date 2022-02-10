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Лавров через відмову від діалогу з ОРДЛО порівняв Кулебу з Геббельсом

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Москва, Четвер 10 лютого 2022 15:39
Лавров через відмову від діалогу з ОРДЛО порівняв Кулебу з Геббельсом Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на заяви українського колеги Дмитра Кулеби про те, що Україна не піде на прямий діалог з окупаційною владою окремих районів Донецької та Луганської областей. На думку російського міністра, заяви Кулеби перевершують "мистецтво головного пропагандиста Третього рейху".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Лаврова.

Зокрема, він звернув увагу на заяву Кулеби про те, що ніякого прямого діалогу з ОРДЛО не буде, оскільки такий діалог в мінських домовленостях не передбачений.

"Але це точно абсолютно школа Геббельса, а може навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху, тому що на блакитному оці вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено Радбезом ООН і записано чорним по білому, і при цьому абсолютно не турбуватися, що Лондон, Вашингтон або Берлін його одерне, - це, звичайно, положення досить комфортне для демагогів, які відстоюють свою правоту, намагаючись переписати мінські домовленості", - зазначив Лавров.

Зазначимо, згідно з мінськими угодами, Україна має узгодити надання особливого статусу Донбасу і конституційну реформу в консультаціях з представниками ОРДЛО в рамках Тристоронньої контактної групи.

Хто такий Геббельс

Йозеф Геббельс - німецький політик, один з найближчих сподвижників і вірних послідовників Адольфа Гітлера. Начальник управління пропаганди НСДАП з 1930 року, вніс істотний внесок у зростання популярності націонал-соціалістів.

З 1933 по 1945 рік - міністр пропаганди і президент імперської палати культури. Геббельс зосередив у своїх руках всі необхідні важелі управління пресою, радіо, кінематографом та іншими сферами культури в гітлерівській Німеччині. Був одним з головних ідейних натхненників Голокосту.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в черговий раз виключив прямі переговори з ОРДЛО і заявив, що буде обговорювати Донбас з переговірниками від Росії - Дмитром Козаком і Борисом Гризловим.

Раніше повідомлялося, що Україна поширила реформу децентралізації на ОРДЛО.

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Дмитро Кулеба Лавров ОРДЛО
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