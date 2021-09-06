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Лавров обвинил Украину в "войне против русского языка": достигла масштабов бедствия

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Санкт-Петербург, Понедельник 06 сентября 2021 14:31
Лавров обвинил Украину в "войне против русского языка": достигла масштабов бедствия Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Украина якобы ведет войну против русского языка. И она уже достигла масштабов бедствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его встречу с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

По его словам, в Украине якобы объявлена война против русского языка и русскоязычного образования.

"… в прямое грубое нарушение Конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка, русскоязычного и других национальных меньшинств. С этим бороться… мы, конечно, не будем применять силовые методы, но призвать к ответственности необходимо, и мы это делаем", - заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что российская сторона постоянно информирует о фактах дискриминации русского языка в Украине, в том числе, офис высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

"Дискриминация русского языка в Украине достигла уже масштабов бедствия. Потому что когда несколько лет были приняты законы об образовании, о государственном языке, было записано, что с сентября 2020 года можно преподавать на языках меньшинств только в начальной школе…", - добавил Лавров и пожаловался, что под давлением Украина сделала исключение только для языков стран Евросоюза.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России, а языковой вопрос в Украине - это сугубо политический вопрос.

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