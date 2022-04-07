Лавров звинуватив Україну у відході від стамбульських домовленостей. У Зеленського відповіли

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну у нібито відході від угод, досягнутих під час зустрічі переговорних делегацій у Стамбулі. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь заявив, що Київ працює чітко у рамках цієї угоди.

Що заявив Лавров

За словами Лаврова, учора українська сторона нібито представила в переговорну групу свій проект угоди. У цьому проекті, як стверджує Лавров, українська сторона відходить від найважливіших положень, зафіксованих у Стамбулі.

"Зафіксованих у документі, під яким стоїть підпис голови української делегації (Давида – ред.) Арахамії. У Стамбулі українці чітко зафіксували, що майбутні гарантії безпеки України не поширюватимуться на Крим та Севастополь. У вчорашньому ж проекті ця чітка констатація відсутня. Замість неї пропонуються розмиті формулювання", - заявив глава МЗС РФ.

Що про це говорять в Офісі президента

У коментарі РБК-Україна Подоляк заявив, що українська делегація, яку очолює Арахамія, в рамках переговорного процесу не взаємодіє з групою Лаврова.

"Тому складно зрозуміти, що саме він має на увазі і навіщо взагалі коментує проблематику. А з боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували", - сказав він.

Подоляк зазначив, що українська сторона працює строго в рамках запропонованої у Стамбулі формули, яка враховує інтереси насамперед України.

"Безумовно, робота юридичних підгруп передбачає і відпрацювання формулювань, уточнення формулювань. Але не більше. Позиція ж російської сторони і нинішні заяви Лаврова - нам абсолютно зрозумілі", - заявив Подоляк.

Як пояснив представник Банкової, у Москві бачать стрімко наростаючі вкрай негативні глобальні оцінки способів ведення війни РФ та їх схильність до відмови від правил та звичаїв ведення війни.

"І тому намагаються збити ці настрої подібними заявами", – резюмував він.