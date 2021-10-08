Лавров обвинил США в намерениях "поссорить Россию и ЕС" в газовом вопросе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытках вмешаться в газовые вопросы между РФ и Европой. По его словам, Штаты намерены поссорить их с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере. Снизить нашу взаимозависимость", - сказал Лавров.

По его словам Европа зависит на 35% от российского газа.

"Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает", - добавил глава МИД России.