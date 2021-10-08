ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Лавров обвинил США в намерениях "поссорить Россию и ЕС" в газовом вопросе

Новина українською →
Москва, Пятница 08 октября 2021 12:58
Лавров обвинил США в намерениях "поссорить Россию и ЕС" в газовом вопросе Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытках вмешаться в газовые вопросы между РФ и Европой. По его словам, Штаты намерены поссорить их с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере. Снизить нашу взаимозависимость", - сказал Лавров.

По его словам Европа зависит на 35% от российского газа.

"Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает", - добавил глава МИД России.

Напомним, ранее Лавров обвинял Европейский союз в попытках нападать на "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Лавров Транзит газа
NEWS
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны