Лавров звинуватив США у намірах "посварити Росію та ЄС" у газовому питанні
Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США в спробах втрутитися у газові питання між РФ та Європою. За його словами, Штати мають намір посварити їх з ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Це не приховують США, вони прямо говорять, що співпраця з Росією суперечить інтересам енергобезпеки Європи. Вони хочуть нас прямо посварити в цій сфері. Знизити нашу взаємозалежність", - сказав Лавров.
За його словами Європа залежить на 35% від російського газу.
"Але ж ми теж залежимо значною мірою від тих, хто цей газ купує", - додав глава МЗС Росії.
Нагадаємо, раніше Лавров звинувачував Європейський союз у спробах нападати на "Північний потік-2".