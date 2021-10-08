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Лавров звинуватив США у намірах "посварити Росію та ЄС" у газовому питанні

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Москва, П'ятниця 08 жовтня 2021 12:58
Лавров звинуватив США у намірах "посварити Росію та ЄС" у газовому питанні Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США в спробах втрутитися у газові питання між РФ та Європою. За його словами, Штати мають намір посварити їх з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Це не приховують США, вони прямо говорять, що співпраця з Росією суперечить інтересам енергобезпеки Європи. Вони хочуть нас прямо посварити в цій сфері. Знизити нашу взаємозалежність", - сказав Лавров.

За його словами Європа залежить на 35% від російського газу.

"Але ж ми теж залежимо значною мірою від тих, хто цей газ купує", - додав глава МЗС Росії.

Нагадаємо, раніше Лавров звинувачував Європейський союз у спробах нападати на "Північний потік-2".

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