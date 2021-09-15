Лавров звинуватив ЄС у спробах нападати на "Північний потік-2"
Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Європейський союз у спробах нападати на "Північний потік-2". Він вважає, що ЄС спробує "нав'язати іншим" негативне ставлення до запуску газопроводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Лавров упевнений, що агресивно налаштована лише меншість в ЄС.
"Спроби нападати на "Північний потік-2" продовжаться. РФ не виключає, що агресивно налаштована меншість в ЄС спробує нав'язати іншим негативне ставлення до "Північного потоку-2", - сказав глава російської дипломатії.
Раніше повідомлялося, що Німеччина прийме рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" не пізніше 8 січня.
РБК-Україна писало, що "Північний потік-2" не буде запущений в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації.