Чиновник країни-агресора стверджує, що у 2023 році, коли він перебував з візитом у Південноафриканській республіці, щоб представити диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі, виникла "ціла історія" для того, щоб повернутися назад.

"Бо виявляється, там практично всі компанії, які здійснюють заправку авіаційним паливом, вони не належать країні", - додав глава російського МЗС.

При цьому, за словами Лаврова, така сама проблема була під час його візиту до Бразилії. Санкції змусили міністра летіти на зустріч з президентом Бразилії Лулою да Сілвою на літаку глави бразильського МЗС Мауро Вієйри, оскільки "неможливо було заправитися".