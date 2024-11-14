Лавров образився на "дружні країни": відмовилися заправляти його літак
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився на "дружні" для Росії країни. Його літак відмовилися заправляти через західні санкції.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Лаврова наводить The Moscow Times.
Чиновник країни-агресора стверджує, що у 2023 році, коли він перебував з візитом у Південноафриканській республіці, щоб представити диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі, виникла "ціла історія" для того, щоб повернутися назад.
"Бо виявляється, там практично всі компанії, які здійснюють заправку авіаційним паливом, вони не належать країні", - додав глава російського МЗС.
При цьому, за словами Лаврова, така сама проблема була під час його візиту до Бразилії. Санкції змусили міністра летіти на зустріч з президентом Бразилії Лулою да Сілвою на літаку глави бразильського МЗС Мауро Вієйри, оскільки "неможливо було заправитися".
Скандал із візитом Лаврова до Сербії
Нагадаємо, 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення Лавров захотів відвідати Сербію.
Але, як з'ясувалося пізніше, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили свій повітряний простір для літака чиновника країни-агресора.
Після цього міністр закордонних справ РФ вирішив скасувати свій візит.
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