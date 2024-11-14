Лавров обиделся на "дружественные страны": отказались заправлять его самолет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался на "дружественные" для России страны. Его самолет отказались заправлять из-за западных санкций.

Чиновник страны-агрессора утверждает, что в 2023 году, когда он находился с визитом в Южноафриканской республике, чтобы представить диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, возникла "целая история" с тем, чтобы вернуться обратно.

"Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране", - добавил глава российского МИД.

При этом, по словам Лаврова, такая же проблема была во время его визита в Бразилию. Санкции вынудили министра лететь на встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой на самолете главы бразильского МИД Мауро Виейры, поскольку "невозможно было заправиться".