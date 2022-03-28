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Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет якобы контрпродуктивна, если ее цель состоит только в обмене мнениями. По его словам, руководитель Кремля считает принципиально важным, чтобы встречи были хорошо подготовлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пророссийское агентство "ТАСС".

"Сейчас ситуация такова и кризисная обстановка в Украине, конфликт так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "что ты думаешь, а что я думаю" сейчас просто будет контрпродуктивно. Встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам", - заявил Лавров.

В свою очередь пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков заявил, что прогресса относительно встречи Зеленского и Путина пока нет. При этом он добавил, что после встречи делегаций в Стамбуле не будет встречи лидеров не ожидается.

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